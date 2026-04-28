Мишустин предупредил об опасной иллюзии нейросетей

Досягаемость и легкость искусственного интеллекта вызывает у людей ложное убеждение, что в жизни можно обойтись без профессиональных знаний. Об этом предупредил российский премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве, его процитировало РИА «Новости». .

«Доступность и легкость применения искусственного интеллекта может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что основная опасность состоит не в исчезании отдельных специальностей, а в падении желания учиться и глубоко осваивать знания. Поэтому сейчас наибольший спрос на тех, кто способен вникать в суть задач и самостоятельно порождать новое.

«Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше», — сказал премьер.

Ранее невролог Роман Люкманов заявил, что лечиться самостоятельно по советам нейросетей — опасно. С жалобами на здоровье следует обращаться к специалистам, а не к виртуальным помощникам.