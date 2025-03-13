IT-эксперт Геллер выразил сомнение в скорой замене программистов на ИИ

Артем Геллер, создатель официального сайта Кремля, в беседе с « Ридусом » прокомментировал заявление основателя Anthropic Дарио Амодеи. Тот предрек, что искусственный интеллект сможет заменить программистов и выдавать 100% кода уже через год.

По словам Геллера, для опытных специалистов подобные перспективы не представляют угрозы. Сейчас программисты работают с модулями и плагинами, созданными другими профессионалами. Искусственный интеллект обучают на основе такого же кода.

«Уже 10 лет назад код на 90% генерился, так как собирался из кусков чужого кода, написанного до этого другими людьми», — пояснил эксперт.

На его взгляд, нейросети способны заменить живого разработчика не при любой задаче. А вот к примитивным вещам, созданным уже по 10 раз, бессмысленно прикладывать человеческий труд, подчеркнул Геллер.