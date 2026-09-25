Член ОПРФ Карманов предупредил о риске деградации сознания из-за зависимости от ИИ

Чрезмерная зависимость от решений искусственного интеллекта способна привести к деградации человеческого сознания, поскольку люди перестают самостоятельно думать. Об этом изданию Zvezdanews заявил генеральный директор Фонда культурных инициатив, член ОПРФ Роман Карманов.

По его словам, перекладывая поиск ответов и сложных решений на алгоритмы, человек теряет исследовательский навык. В перспективе это может привести к тому, что поглупеет и сам искусственный интеллект, если общество перестанет мыслить независимо.

При этом Карманов подчеркнул пользу цифровизации для популяризации культуры. В качестве примера он привел цифровую выставку «Великолепный Эрмитаж», которая знакомит с искусством молодежь. Глава фонда отметил, что переводить объекты наследия в цифровой формат необходимо бережно и аккуратно.