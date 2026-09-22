Глава НФМИ Данилов предложил модель защиты артистов от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стремительно меняет музыкальную индустрию, создавая острые правовые коллизии. Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов в беседе с ИА НСН обозначил ключевые пробелы законодательства и предложил модель баланса интересов между правообладателями и разработчиками ИИ.

По словам эксперта, корень проблемы в законе №243-ФЗ, который разрешает использовать авторские произведения для обучения нейросетей без согласия музыкантов. Механизм «машиночитаемого отказа» не работает, перекладывая бремя защиты на автора.

Данилов пояснил, что треки попадают в базы ИИ через массовый скрапинг с YouTube и других платформ. Риски выше всего у начинающих артистов: их работы не защищены лейблами, а рост узнаваемости не заменяет доход.

Технически заблокировать сбор данных невозможно, поэтому решение должно быть правовым. НФМИ предлагает справедливую модель лицензирования с выплатами за обучение моделей и отчислениями от их коммерческого использования.