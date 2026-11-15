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    Глава TelecomDaily Кусков заметил, что маркировка не даст полной защиты от мошенников

    При входящих звонках абоненты вскоре смогут видеть название банка и решать, брать ли трубку. Такая маркировка станет одной из мер защиты от мошенничества, сообщает Zvezdanews.

    Крупнейшие банки заключили договоры с операторами связи «большой четверки» о внедрении маркировки звонков. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Мера призвана снизить риск обмана со стороны злоумышленников, которые выдают себя за банковских работников.

    Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что маркировка позволяет узнать, какая организация звонит и какие услуги она оказывает. По его оценке, при правильной организации процесса такая информация полезна для абонентов.

    При этом Кусков подчеркнул, что сама по себе маркировка не обеспечит стопроцентной защиты от мошенников. Злоумышленники могут использовать для звонков различные номера.

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