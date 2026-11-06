Российское масло для винтовых компрессоров заменит импортные аналоги

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» завершили испытания компрессорного масла Compressor PAG WI-150 для винтовых компрессоров, которые применяют на различных предприятиях. Продукт с российскими компонентами, который может заменить зарубежные аналоги, разработали эксперты научно-исследовательского центра компании.

Испытания масла на производстве проводили вместе с сотрудниками одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний России, на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Продукт тестировали более полугода, это включало свыше 2000 часов наработки. Независимые эксперты подтвердили высокую эффективность масел и соответствие мировым стандартам.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев, новая линейка расширяет возможности применения отечественных смазочных материалов.

«Производство такой продукции требует высокой технологической экспертизы. „Газпромнефть-СМ“ последовательно наращивает присутствие в специализированных сегментах рынка в категориях высокотехнологичных масел с усиленными характеристиками, обеспечивая устойчивость ключевых отраслей экономики», — подчеркнул он.