Российский лазерный комплекс LazerBuzz сбил дрон на рекордной дистанции

Компания LazerBuzz увеличила дальность действия нового лазерного комплекса противодействия беспилотникам до 1,5 километра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе разработчика.

«Провели успешный эксперимент со сбитием БПЛА самолетного типа на дистанции 1500 метров», — отметили в компании.

Лазерную систему LazerBuzz разрабатывают в рамках проекта «Посох». Дальность поражения удалось увеличить благодаря оптимизации программного обеспечения и новым комплектующим.

В конце июня 2025 года действующие в зоне специальной операции бойцы ВС России начали применять лазерные системы ПВО, выжигающие камеры украинских дронов.

Историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов объяснял 360, что лазерные системы дешевле, чем традиционные зенитные средства поражения дронов, а также обладают более высокой точностью. Кроме того, их можно использовать дольше по времени.