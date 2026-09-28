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    Ефрейтор Захаров спас раненых танкистов под огнем FPV-дронов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Ефрейтор Алексей Захаров эвакуировал под огнем противника раненых командира и наводчика-оператора танка, подбитого украинскими БПЛА во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

    Экипаж танка получил приказ скрыто выдвинуться в район, где наступали российские войска, чтобы поддержать огнем штурмовые группы. Прибывшие на позицию танкисты замаскировали машину, а после начала действий штурмовиков поразили огневые точки ВСУ.

    Когда танк выдвинулся в безопасный район, его обнаружила вражеская воздушная разведка. Машину атаковали FPV-дроны ВСУ. Командир и наводчик получили ранения.

    «Ефрейтор Захаров оперативно эвакуировал раненых товарищей из машины в безопасное место, оказал первую помощь», — уточнили в военном ведомстве.

    Затем Захаров скрытно донес на себе раненых сослуживцев до медподразделения. Оттуда их эвакуировали в тыл.

    Ранее рядовой Евгений Беляков вынес из загоревшегося при атаке БПЛА автомобиля раненых сослуживцев и организовал их эвакуацию.