Ефрейтор Захаров спас раненых танкистов под огнем FPV-дронов ВСУ

Ефрейтор Алексей Захаров эвакуировал под огнем противника раненых командира и наводчика-оператора танка, подбитого украинскими БПЛА во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Экипаж танка получил приказ скрыто выдвинуться в район, где наступали российские войска, чтобы поддержать огнем штурмовые группы. Прибывшие на позицию танкисты замаскировали машину, а после начала действий штурмовиков поразили огневые точки ВСУ.

Когда танк выдвинулся в безопасный район, его обнаружила вражеская воздушная разведка. Машину атаковали FPV-дроны ВСУ. Командир и наводчик получили ранения.

«Ефрейтор Захаров оперативно эвакуировал раненых товарищей из машины в безопасное место, оказал первую помощь», — уточнили в военном ведомстве.

Затем Захаров скрытно донес на себе раненых сослуживцев до медподразделения. Оттуда их эвакуировали в тыл.

Ранее рядовой Евгений Беляков вынес из загоревшегося при атаке БПЛА автомобиля раненых сослуживцев и организовал их эвакуацию.