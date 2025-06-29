Футболист умер во время игры на стадионе в Подмосковье
Во время матча между любительскими командами в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области один из спортсменов потерял сознание, а затем скончался. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.
Футболист почувствовал себя плохо и упал на искусственный газон поля стадиона. Скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.
В связи со смертью спортсмена проводится проверка. Следственный комитет запросил медицинскую документацию и другие документы, ожидается заключение судебно-медицинского эксперта.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.
Ранее неожиданно умер пассажир самолета, летевшего из Саратова в Москву. Мужчина почувствовал себя плохо и скончался от сердечной недостаточности за полчаса до приземления.