Известный футзалист «Норникеля» потерял сознание и умер в аэропорту после игры

Бывший форвард сборной Бразилии и игрок мини-футбольного клуба «Норникель» Алекс Фелипе скончался вечером 6 января в аэропорту города Ухты. Об этом сообщил источник телеграм-канала Shot .

Он почувствовал себя плохо после полуфинального матча Кубка России по футзалу против местного клуба «Ухта».

В аэропорту перед вылетом футзалист потерял сознание, упал и ударился головой об пол. Очевидцы и медики пытались ему помочь, используя дефибриллятор, но спасти жизнь Алекса Фелипе не удалось.

Точную причину смерти пока не установили. Спортсмену было всего 32 года, у него остались жена и двое маленьких детей.

Бразилец выступал за «Норникель» с 2020 года и был лучшим игроком клуба в текущем сезоне. За время выступлений он забил 67 голов и отдал 55 результативных передач в 140 матчах Суперлиги.

Ранее на 60-м году жизни умер бывший футболист «Спартака» и спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев. Последние полтора месяца он провел в больнице.