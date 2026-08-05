Таиландского футболиста убила молния во время матча

В Таиланде во время матча по футбольному полю ударила молния, один спортсмен погиб и девять пострадали. Об этом сообщил ТАСС .

Игра регионального турнира Golok FA Cup 2026 проходила в провинции Наратхиват, на поле сошлись таиландская и малайзийская команды. На кадрах, распространившихся в сети, видно, как с неба бьет грозовой разряд и несколько человек падают на землю.

Футболисту Софвану Авэ, на которого пришелся основной удар, попытались оказать помощь, но он скончался. Еще восемь тайских игроков и один малайзиец получили травмы. Погибшему было 24 года.

Ранее в Нижегородской области молния ударила в пастуха, пасшего колхозное стадо. Мужчина погиб на месте.