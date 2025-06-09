Болельщик в Мюнхене умер на финале Лиги наций

В Мюнхене болельщик упал со стадиона и умер во время финала Лиги наций

Во время финального матча Лиги наций между Испанией и Португалией в Мюнхене скончался один из болельщиков. Об этом сообщило агентство AFP .

По данным журналистов, один из зрителей сорвался со второго яруса стадиона. Происшествие случилось в дополнительное время игры.

На место оперативно прибыли врачи, пытались спасти пострадавшего, но не успели. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Полиция начала разбирательство.

Ранее в Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и скончался. Мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой. Парень упал на землю от боли.

Очевидцы посадили его в машину и повезли в больницу. Они ехали по сельским дорогам и путь составил 11 часов. За это время состояние спортсмена ухудшилось. Он умер, когда добрался до учреждения.