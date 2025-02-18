18 февраля 2025 19:33 Тайна одновременной смерти во сне. Что погубило футболистов-любителей из Верхней Пышмы? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Любительский клуб «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы потерял сразу двух футболистов. Ян Журавлев и Данил Хилобок умерли во сне после тренировки. Трагедия случилась в ночь на 15 февраля. Официальных данных о том, что именно послужило причиной смерти молодых мужчин, нет, но в СМИ уже гуляет версия о том, что всему виной энергетики.

Журавлев и Хилобок умерли почти одновременно Яну Журавлеву было 32 года, у него остались жена и трое детей. Накануне той роковой ночи он не жаловался на плохое самочувствие, просто лег спать, но утром не проснулся. Так же умер и его одноклубник — 33-летний Данил Хилобок.

У Журавлева остались жена и трое детей. Мать Яна в беседе с местным издание Е1.ru отметила, что пока точная причина смерти неизвестна. Семье сказали лишь, что сердце у него остановилось во сне. Почему — вопрос. Результатов вскрытия еще нет.

Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся. Он постоянно был на тренировках. Жил футболом. Я не знаю, обследовали ли их. Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь. мать погибшего футболиста

В клубе уже выразили глубокие соболезнования родным и друзьям Яна и Данила. Обращение после их смерти разместили на официальной странице ФК во «ВКонтакте», уточнив дату и место прощания с покойными. Журавлева будут провожать в последний путь 19 февраля, Хилобока — 20-го числа. Также в группе футбольного клуба объявили сбор, чтобы поддержать семьи спортсменов.

Фото: ФК «ПОЗ-Прогресс» / «ВКонтакте»

Перед гибелью оба были на матче Было ли что-то подозрительное в поведении спортсменов перед скоропостижной смертью? На данный момент достоверной информации об этом нет. Предварительно, никаких признаков недомогания ни у Яна, ни у Данила никто не заметил. Издание 66.ru при этом обратило внимание, что 14 февраля Хилобок участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, а Журавлев пропустил игру из-за перебора желтых карточек. Игра проходила в спортивном комплексе «Калининец».

Источник Mash, впрочем, приводит другие данные. По его словам, и Ян, и Данил перед смертью играли с командой «Аткир». Хилобок в тот вечер продемонстрировал отличную игру, забив шесть мячей.

Фото: РИА «Новости»

Сразу после матча все было в порядке, плохо им стало уже дома, причем почти в одно и то же время, подчеркнул собеседник Telegram-канала. Отдельно он отметил, что причиной якобы стало отравление неизвестным веществом. Образцы уже отправили на экспертизу. Еще одну версию опубликовал Shot. Его источник заявил, что причиной загадочной смерти спортсменов стала острая сердечная недостаточность, а спровоцировали ее энергетики, которые мужчины могли выпить перед игрой.

Употребление таких напитков привело к тому, что сердечный ритм спортсменов сначала резко подскочил, а уже после физической нагрузки во время сна, наоборот, критически упал, пояснил собеседник Shot.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно он подчеркнул, что в крови Яна и Данила не нашли ни наркотиков, ни яда. Криминальную версию гибели футболистов, по его сведениям, исключили. Мать Яна в комментарии 360.ru резко опровергла сообщения в Сети о том, что ее сын и его одноклубник могли чем-то отравиться и поэтому скоропостижно одновременно умереть. «СМИ могут писать что угодно. Хотите верить СМИ, верьте СМИ», — отрезала женщина.

Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе. футбольный клуб «ПОЗ-Прогресс»

В региональном СКР сначала воздерживались от каких-либо комментариев, но позже старший помощник руководителя следственного управления Александр Шульга заявил, что по факту случившегося идет проверка.

Фото: РИА «Новости»

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Случаи смерти от энергетиков Информация о вреде энергетических напитков — не какая-то тайна за семью печатями. Об этом много пишут и в СМИ, и в профильных медицинских блогах.

Да и в целом достаточно посмотреть на указанный на банке состав, чтобы понять: ничего хорошего для организма эта газировка дать не может в силу большого количества сахара и кофеина. Эти ингредиенты в первую очередь влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Фото: Unsplash

При употреблении более двух банок в день кофеин может привести к истощению надпочечников из-за постоянной их стимуляции. Это приводит к их истощению. Случаи отравления и плохого самочувствия от энергетиков — не редкость. Один из громких случаев произошел осенью 2023 года в Москве, когда 39-летний мужчина выпил в общей сложности семь литров «дарящей бодрость» газировки и в итоге скончался. Летом того же года после употребления энергетиков умерли два школьника: девочка из Ульяновска и мальчик из Крыма. Оба были учениками восьмого класса, обоих пытались спасти в больнице, но все усилия врачей были тщетны.