Тренер Жулин обвинил во всех проблемах фигуристки Елены Костылевой ее мать
Жулин: фигуристка Костылева не найдет нового тренера, пока ее мать рядом
Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и постановщик программ Александр Жулин заявил, что отчисленная из академии «Ангелы Плющенко» фигуристка Елена Костылева вряд ли найдет себе нового тренера, пока ее мать рядом. Об этом он сообщил РИА «Новости».
Жулин отметил, что все проблемы возникли только из-за мамы фигуристки. Пока Ирина Костылева будет рядом с дочерью, у девочки ничего не получится в спорте.
«Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите», — сказал он.
Жулин добавил, что вскоре у Костылевой начнется пубертатный период и мать начнет ее «убивать», так как все поставила на дочь. Сейчас же вряд ли кто-то из серьезных тренеров возьмет к себе девочку.
Жулин также посочувствовал Евгению Плющенко, который, по его словам, «был обречен на это» — на отчисление спортсменки.