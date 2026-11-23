Жулин: фигуристка Костылева не найдет нового тренера, пока ее мать рядом

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и постановщик программ Александр Жулин заявил, что отчисленная из академии «Ангелы Плющенко» фигуристка Елена Костылева вряд ли найдет себе нового тренера, пока ее мать рядом. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Жулин отметил, что все проблемы возникли только из-за мамы фигуристки. Пока Ирина Костылева будет рядом с дочерью, у девочки ничего не получится в спорте.

«Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите», — сказал он.

Жулин добавил, что вскоре у Костылевой начнется пубертатный период и мать начнет ее «убивать», так как все поставила на дочь. Сейчас же вряд ли кто-то из серьезных тренеров возьмет к себе девочку.

Жулин также посочувствовал Евгению Плющенко, который, по его словам, «был обречен на это» — на отчисление спортсменки.