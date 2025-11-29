Яна Рудковская обвинила мать фигуристки Елены Костылевой в избиении ребенка

Продюсер Яна Рудковская заявила, что мать одной из самых перспективных юных фигуристок страны Елены Костылевой избивала свою дочь после тренировок. В подтверждение своих слов она опубликовала в Telegram-канале видео, на котором, видно, как женщина наносит удары девочке и грубо обращается с ней.

На одном из роликов, снятом несколько месяцев назад, видно, как мать бьет Лену в живот, после чего роняет ее и силой стягивает коньки. В конце видео девочка закрывает голову руками, как будто защищаясь от возможного удара. По словам Рудковской, такие действия абсолютно недопустимы. Она также опубликовала фотографии, на которых видны следы побоев.

«Это недопустимо. Это чудовищно! Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. Бездействия никогда не было», — написала Рудковская.

Она сообщила, что каждый раз, когда школе становилось известно о подозрениях в применении насилия, руководство вызывало полицию, органы опеки и представителей по делам несовершеннолетних. Продюсер также заявила, что мать фигуристки, Ирина Костылева, уже состоит на учете в органах опеки.

«И мой супруг, и я обратились после унижений и побоев в Федерацию фигурного катания, в опеку, к Уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевне Львовой-Беловой, чтобы хоть как-то ее остановить. Дети, тренеры и отец Лены давали показания», — отметила Рудковская.

Она подчеркнула, что юристы школы продолжают работать над ситуацией.

