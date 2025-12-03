Фигуристка Костылева вместе с родителями уехала из Москвы

Мать увезла фигуристку Костылеву из Москвы после скандала в академии Плющенко

Чемпионка России среди юниоров в одиночном катании Елена Костылева уехала из Москвы. Родители увезли фигуристку в Воронеж, сообщил Telegram-канал Readovka.

По словам Ирины Костылевой, они будут занимаются здоровьем 14-летней дочери, поэтому пока поставили ситуацию на паузу и покинули столицу.

Такое решение семья приняла после скандала с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась девочка. Она имеет статус одной из самых перспективных юных фигуристок страны

Ранее продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором, запечатлено, как мать Елены Костылевой избила свою дочь после тренировок. Также она сообщила, что на фоне подозрений о применении насилия в школе руководство вызывало полицию, органы опеки и представителей по делам несовершеннолетних. Для разрешения ситуации пришлось привлечь юристов.