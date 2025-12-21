Фигуристка Костылева прервала сотрудничество с Плющенко

Юная фигуристка Елена Костылева решила завершить сотрудничество с тренером Евгением Плющенко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам заслуженного мастера спорта, он сам и вся его команда боролись за подопечную до победного, но продолжить совместную работу так и не удалось.

«Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, тренера и всей команды», — написал Плющенко.

Фигурист добавил, что по-прежнему тепло относится к Костылевой и готов оказать ей помощь в любой ситуации. Также Евгений пожелал Елене много побед в будущем.

Ранее стало известно, что мать увезла Костылеву из Москвы после скандала в академии Плющенко. В ближайшее время семья собирается сконцентрироваться на здоровье девочки.