Тренер Жулин назвал имя организатора травли фигуристки Валиевой
Тренер Жулин обвинил экс-главу МОК Баха в уничтожении фигуристки Валиевой
Спорт стал превращаться в политику в 2022 году. Тогда занимавший пост председателя Международного олимпийского комитета Томас Бах начал уничтожать фигуристку Камилу Валиеву. Об этом в интервью RTVI заявил тренер Александр Жулин.
Он пояснил, что проблемы у российской спортсменки начались на Олимпиаде в Пекине, когда международные спортивные чиновники запустили травлю российских спортсменов.
«В Пекине Валиеву уничтожили. Там прямо уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК. И вот с него началось», — заявил Жулин.
Тренер добавил, что новый председатель МОК Себастьян Коу ничуть не лучше и такой же «страшный русофоб».
Жулин подчеркнул, что пока не может спрогнозировать, когда ситуация с российскими спортсменами каким-то образом улучшится.
«Конца-края сейчас не вижу и не понимаю, какие предпосылки должны произойти, чтобы нас начали с радостью обратно принимать», — сказал он.
Допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой начался в декабре 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине, но она обжаловала решение.
С таким развитием ситуации не согласились МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU).
Организации подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который оставил их требование без удовлетворения. WADA потребовало нового расследования. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.
Вся эта тяжба сказалась на состоянии спортсменки, и во время выступления на Олимпийских играх в Пекине она упала во время программы. С соревнований спортсменка уехала без медали, заняв четвертое место.
В окончательном решении CAS объявил, что отстранил Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но срок отсчета дисквалификации пошел с 25 декабря 2021 года, после обнаружения грязной допинг-пробы.