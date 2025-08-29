Тренер Жулин назвал имя организатора травли фигуристки Валиевой

Спорт стал превращаться в политику в 2022 году. Тогда занимавший пост председателя Международного олимпийского комитета Томас Бах начал уничтожать фигуристку Камилу Валиеву. Об этом в интервью RTVI заявил тренер Александр Жулин.

Он пояснил, что проблемы у российской спортсменки начались на Олимпиаде в Пекине, когда международные спортивные чиновники запустили травлю российских спортсменов.

«В Пекине Валиеву уничтожили. Там прямо уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК. И вот с него началось», — заявил Жулин.

Тренер добавил, что новый председатель МОК Себастьян Коу ничуть не лучше и такой же «страшный русофоб».

Жулин подчеркнул, что пока не может спрогнозировать, когда ситуация с российскими спортсменами каким-то образом улучшится.

«Конца-края сейчас не вижу и не понимаю, какие предпосылки должны произойти, чтобы нас начали с радостью обратно принимать», — сказал он.

Допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой начался в декабре 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине, но она обжаловала решение.

С таким развитием ситуации не согласились МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU).

Организации подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который оставил их требование без удовлетворения. WADA потребовало нового расследования. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.

Вся эта тяжба сказалась на состоянии спортсменки, и во время выступления на Олимпийских играх в Пекине она упала во время программы. С соревнований спортсменка уехала без медали, заняв четвертое место.

В окончательном решении CAS объявил, что отстранил Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но срок отсчета дисквалификации пошел с 25 декабря 2021 года, после обнаружения грязной допинг-пробы.