Камила Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке

Фигуристка Камила Валиева выложилась на тренировке, готовясь к чемпионату России по прыжкам, прыгнув четверной тулуп. Видео с его исполнением опубликовал Первый канал .

Валиева впервые выступит на турнире после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Она призналась, что в этом сезоне даже не соревнуется, а просто хочет выложиться на максимум. Спортсменка выступит в личных соревнованиях и в дуэте с Марком Кондратюком.

По словам фигуристки, это единственное, что волнует ее в этот период жизни. Она очень рада, что наконец-то выйдет на публику и будет заниматься любимым делом, почувствует адреналин. Не скучала она только по травмам и болезням.

Валиева добавила, что, наверное, превзошла свои ожидания на тренировке, так как не надеялась, что скоро сможет собрать каскад.

«Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России [по прыжкам]. Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер!» — призналась фигуристка.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин отметил, что Валиева приступила к серьезным тренировкам, а вот как она выступит, то пока сложно сказать.