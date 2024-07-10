Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба

Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «Реала» состоится 16 июля

Фото: РИА «Новости»

Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба «Реал» состоится 16 июля в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Информацию об этом на своем сайте разместила пресс-служба испанского клуба.

После презентации Килиан Мбаппе пообщается с представителями СМИ. Также в церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Переход 25-летнего француза в «Реал» состоялся 3 июня. Контракт с Мбаппе подписан до 2029 года. Ранее капитан сборной Франции выступал за клуб «Пари Сен-Жермен».

Испанцы вышли в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв французов со счетом 2:1. В финале сборная Испании встретится с Нидерландами или Англией.

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