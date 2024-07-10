Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба

Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба «Реал» состоится 16 июля в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Информацию об этом на своем сайте разместила пресс-служба испанского клуба.
После презентации Килиан Мбаппе пообщается с представителями СМИ. Также в церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.
Переход 25-летнего француза в «Реал» состоялся 3 июня. Контракт с Мбаппе подписан до 2029 года. Ранее капитан сборной Франции выступал за клуб «Пари Сен-Жермен».
Испанцы вышли в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв французов со счетом 2:1. В финале сборная Испании встретится с Нидерландами или Англией.
Сожгли венки и повредили надгробие. Вандалы осквернили могилы участников СВО в Петербурге
Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от гонки во имя демократии
Провал Байдена на дебатах вызвал хаос в Белом доме
Москвич попытался выгнать из вагона метро девушку из-за короткой стрижки
«Последний раунд». Украина выбрала неправильную тактику против России
НАТО заявил, что продолжит расширяться в Черном море и на Балканах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте