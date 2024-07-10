Испанцы вышли в финал ЧЕ по футболу

Сборная Испании одолела французов и вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании выиграла полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. «Красная фурия» одержала волевую победу над французами со счетом 2:1.

«Трехцветные» открыли счет на девятой минуте благодаря голу нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло-Муани. У победителей отличились представитель «Барселоны» вингер Ламин Ямаль (21-я минута) и играющий за «РБ Лейпциг» полузащитник Дани Ольмо (25). Во втором тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

В финале испанцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором померятся силами Нидерланды и Англия. Заключительная встреча турнира состоится 14 июля в Берлине.

Ранее Нидерланды одолели сборную Турцию и впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу.