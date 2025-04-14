Путин предложил снизить денежную нагрузку на семьи, где дети занимаются спортом

Президент Владимир Путин предложил снизить финансовую нагрузку на семьи, в которых дети хотят заниматься спортом. Об этом он заявил на совещании с правительством, а слова главы государства привела пресс-служба Кремля.

«Что касается детско-юношеских спортивных школ и других вопросов, с этим связанных, нужно продолжить совершенствование нормативно-правовой базы», — добавил российский лидер.

Он поручил властям отчитываться о результатах не формальными цифрами, а реальным количеством тех, кто занимается спортом.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что глава государства любит хоккей и часто в него играет, а также с удовольствием встает на горные лыжи. Кроме того, еще в молодости нынешний российский лидер получил звание мастера спорта по самбо и дзюдо.