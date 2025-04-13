Песков рассказал об увлечении Путина хоккеем
Пресс-секретарь президента Песков: Путин регулярно играет в хоккей
Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства по-прежнему увлечен этим видом спорта.
«Он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», — заявил пресс-секретарь президента.
Путин любит горные лыжи, является мастером спорта по самбо и дзюдо, а уже в зрелом возрасте увлекся хоккеем.
В России в 2011 году по инициативе Путина создали Ночную хоккейную лигу, в матчах которой президент неоднократно участвовал. Задача лиги — развитие хоккея в стране, организация любительских соревнований по этому виду спорта, доступных широким слоям населения.
Ранее Путин пообещал приложить усилия для повышения доступности спорта в России. В стране также появятся условия для эффективной подготовки профессиональных атлетов.