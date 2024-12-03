Названа дата реванша боксеров Бивола и Бетербиева

Ответный бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 22 февраля. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Первый поединок боксеров прошел в Эр-Рияде 13 октября, тогда Бетербиев одержал победу раздельным судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В настоящее время в активе 39-летнего Бетербиева 21 победа в 21 бою на профессиональном ринге, а 33-летний Бивол потерпел одно поражение при 23 победах.

Сразу после поединка Бетербиев заявил, что никаких оснований для проведения реванша с Биволом для него нет. По его мнению, результат боя не оставил сомнений в его победе.