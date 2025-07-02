Итоги Подмосковной олимпиады учителей математики подвели в гимназии Примакова

В гимназии имени Е. М. Примакова подвели итоги IV Подмосковной олимпиады учителей математики. В финале состязаний приняли участие свыше 90 педагогов из Московской и Нижегородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Конкурс помогает учителям развиваться профессионально. Также он делает математику более популярной и объединяет педагогов, которые работают с одаренными школьниками, отметили в ведомстве.

Олимпиада состояла из двух треков. В основном этапе участники проходили отбор по результатам онлайн-тура. «Лига чемпионов» предназначалась для победителей и призеров прошлых двух лет.

В «Лиге чемпионов» наивысший результат показал Максим Голубев из физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, став абсолютным победителем. Также отличились Алексей Дегтярев из того же физтех-лицея и Борис Цорин из школы Nº16 в Балашихе.

«Заключительный этап состоял из семи задач: часть нужно было решить самостоятельно, а часть — проанализировать как проверяющий. Такой формат позволяет проверить не только знание математики, но и умение оценивать чужую работу», — отметил Голубев.

В основном треке лидером стал Глеб Дильман из Москвы. Также в число лучших участников вошли Маргарита Шереметьева из школы «Президент» в Одинцовском и Михаил Магнитский из МБОУ СОШ № 20 в Королеве.

В ведомстве добавили, что во время олимпиады прошел обучающий семинар. Лекцию под названием «Методы оценки вероятности при решении задач» прочитал Сергей Колчанов, кандидат физико-математических наук и преподаватель математики.

Организатором события выступил образовательный центр «Взлет».

Список призеров опубликован на сайте.