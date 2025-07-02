Женщину с тяжелыми травмами после ДТП спасли в больнице в Дубне

Врачи Дубненской больницы спасли женщину, получившую тяжелые травмы во время дорожно-транспортного происшествия. Пациентку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Врачи провели первичную диагностику и выявили у пострадавшей повреждения рук, ног, позвоночника, грудной клетки, а также брюшной полости и внутренних органов. Травмы привели к значительной потере крови и септическому шоку. У женщины развилась полиорганная недостаточность и возникли трудности с дыханием.

Углубленное обследование показало разрыв сразу нескольких органов, что потребовало срочной операции.

«Мы выполнили сложное многоступенчатое хирургического вмешательство, которое длилось 4,5 часа. В ходе него были удалены поврежденные ткани и восстановлена анатомическая целостность функций пораженных органов. Спустя 10 дней, проведенных в отделении реанимации, пациентке стало лучше, и она была переведена в хирургическое отделение для продолжения комплексного лечения», — рассказал хирург Дубненской больницы Вадим Афроськин.

Пациентка смогла сесть и начать двигаться уже на третьи сутки после операции. Позже ее выписали с хорошим самочувствием.

В будущем женщине предстоит пройти курс реабилитации.