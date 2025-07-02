Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Можайске

Торжественное мероприятие состоялось около памятника ветеранам боевых действий. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с военным комиссаром Можайского и Рузского округов Русланом Меладзе вручили награды героям специальной военной операции.

В церемонии приняли участие почетные гости — депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, председатель совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, руководитель местных отделений «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Жители Можайского округа, отдавшие жизнь за свободу и независимость Отечества, были удостоены двух орденов Мужества, двух медалей «За отвагу» и медали «Участник специальной военной операции». Награды вручили семьям бойцов.

Еще один участник СВО был награжден Медалью Суворова. Социальному координатору фонда «Защитники Отечества» Галине Аксеновой вручили медаль «80 лет Победы».

«Убежден, что каждый наш герой встал в ряды того небесного воинства, которое хранит Можайск под покровительством святого Николы Можайского. Наш долг — беречь память о них и передавать ее из поколения в поколение», — подчеркнул глава муниципалитета Денис Мордвинцев.