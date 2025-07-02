Совет Федерации одобрил повышение штрафов за переезд без сообщения в военкомат

Закон о повышении на сумму от 10 до 20 тысяч рублей штрафа за неуведомление военкомата о смене места жительства получил одобрение Совета Федерации. Это следует из трансляции пленарного заседания верхней палаты российского парламента.

Закон предусматривает штраф для россиян, которые не встали на учет в военкомате или другом ответственном за воинский учет органе после переезда.

Сейчас сумма наказания за такое нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.

С инициативой об увеличении штрафов за неуведомление военкомата о переезде выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил, что норму распространят на россиян, которые после смены места жительства не встали на учет в течение трех месяцев.

По данным парламентария и соавторов законопроекта, в 2023 году к ответственности за неуведомление военкомата о переезде привлекли 47 тысяч человек, из которых штрафы заплатили 28,7 тысячи.