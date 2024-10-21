Боксер Бетербиев: никаких оснований для проведения реванша с Биволом сейчас нет
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев дал большое интервью RT. В ходе беседы он рассказал, что не планирует проводить реванш с Дмитрием Биволом.
По словам спортсмена, оснований для организации еще одного поединка сейчас нет.
«Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой», — заявил боец.
Результат первой встречи, добавил Бетербиев, не вызывает никаких сомнений. Однако саму схватку он оценил на три балла.
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