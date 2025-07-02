Песков: чем меньше оружия отправляют Украине, тем быстрее кончится СВО

Поставки оружия на Украину только оттягивают момент завершения специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — процитировало его РИА «Новости».

СМИ сообщили о временном прекращении поставок американских боеприпасов и вооружений Украине. Это связано с сокращением запасов у США.

Представитель Белого дома Анна Келли заявляла журналистам, что мера направлена на защиту национальных интересов Америки.

Ранее спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия якобы затягивает мирные переговоры. Он назвал необоснованными заявления о том, что процесс задерживают Украина и США.

До этого российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия готова начать новый раунд встреч с украинской стороной после 22 июня. По его словам, конфликт нужно закончить дипломатическим путем.