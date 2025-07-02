Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-уведомлениях о техобслуживании газа

Свыше 191 тысячи жителей Подмосковья получили уведомления о плановом техобслуживании газового оборудования в квартирах через «Госуслуги». При помощи портала также можно подать заявку на ремонт и оценить работу мастера.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, благодаря личному кабинету жители могут заранее узнавать дату и время проведения техобслуживания по конкретному адресу. Уведомления приходят за месяц до начала работ.
После проведения работ жители могут получить электронный акт, который формируется в течение одного рабочего дня. Все документы хранятся в личном кабинете и доступны в любое время.
Подмосковье участвует в эксперименте по цифровизации в сфере газового обслуживания. Через портал госуслуг можно заключить договор на техобслуживание, подать заявку на ремонт или поверку счетчиков, а также оценить качество работы мастеров.
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