Тревел-блогер Герасименко предложил направления для поездок на выходные

Тревел-блогер Иван Герасименко посоветовал офисным работникам перезагрузиться в коротком путешествии. Направление стоит выбирать по своим предпочтениям — климату и интересу к культуре или природе, сообщает Sputnik .

Блогер предложил отправляться в поездку с вечера пятницы до вечера воскресенья или утра понедельника. Любителям зимы он рекомендовал северные города, а для спокойного отдыха — Сочи, Приморский край, Абхазию или Турцию.

Герасименко отметил, что осень — низкий сезон: можно отдыхать на побережье и осматривать города. Еще одним вариантом для выходных он назвал Минск. Для коротких путешествий по России подойдут как крупные, так и малые города.

Блогер посоветовал проверять субсидии и льготы на перелеты для молодежи и людей старшего возраста, особенно для поездок на Дальний Восток или в Калининград. Другой способ сэкономить — искать горящие билеты. О таких акциях часто сообщают тревел-блогеры.

По словам Герасименко, искусственный интеллект может помочь подобрать билеты и жилье по заданному направлению и бюджету. При этом короткая поездка в пересчете на день обычно обходится дороже двухнедельного отдыха.