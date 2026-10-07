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    Тревел-блогер Герасименко предложил направления для поездок на выходные

    Тревел-блогер Иван Герасименко посоветовал офисным работникам перезагрузиться в коротком путешествии. Направление стоит выбирать по своим предпочтениям — климату и интересу к культуре или природе, сообщает Sputnik.

    Блогер предложил отправляться в поездку с вечера пятницы до вечера воскресенья или утра понедельника. Любителям зимы он рекомендовал северные города, а для спокойного отдыха — Сочи, Приморский край, Абхазию или Турцию.

    Герасименко отметил, что осень — низкий сезон: можно отдыхать на побережье и осматривать города. Еще одним вариантом для выходных он назвал Минск. Для коротких путешествий по России подойдут как крупные, так и малые города.

    Блогер посоветовал проверять субсидии и льготы на перелеты для молодежи и людей старшего возраста, особенно для поездок на Дальний Восток или в Калининград. Другой способ сэкономить — искать горящие билеты. О таких акциях часто сообщают тревел-блогеры.

    По словам Герасименко, искусственный интеллект может помочь подобрать билеты и жилье по заданному направлению и бюджету. При этом короткая поездка в пересчете на день обычно обходится дороже двухнедельного отдыха.

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