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    В РСТ опровергли слухи о том, что ситуация с Flydubai повлияет на российский турпоток

    РСТ: ограничение программы Flydubai в Израиль не скажется на турпотоке из России

    Фото: РИА «Новости»

    Ограничение полетной программы Flydubai не повлияет на российский туристический поток, так как авиакомпания не занимается организацией прямых перелетов из России в Израиль. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба РСТ.

    В организации напомнили, что с 2025 года действует рекомендация Минэкономразвития, согласно которой туристические поездки в Израиль и Иран следует ограничить. В связи с этим документом туроператоры не реализуют путевки в данные страны Ближнего Востока.

    На фоне этих ограничений туристического трафика по израильскому направлению нет.

    «Таким образом, ограничение программы Flydubai не меняет ситуацию с организованным турпотоком из России в Израиль», — уточнили в РСТ.

    Ранее на борту авиалайнера, летящего в Тель-Авив, второй пилот пырнул ножом капитана экипажа. Самолет сел в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Оказалось, что нападавший хотел разбить борт.

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