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    В Бангкоке ввели режим ЧС из-за муссонных ливней

    Panawat Seangsotg
    Фото: Panawat Seangsotg/www.globallookpress.com

    В столице Таиланда объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города из-за муссонных ливней и угрозы внезапных наводнений. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в телеграм-канале.

    Туристам обещают помочь при необходимости. Путешественников просят следить за обновлениями и менять маршруты с учетом погоды.

    Гиды сообщили АТОР, что с российскими туристами все в порядке. Они пережидают ливни в отелях, торговых центрах, кафе и массажных салонах.

    «Дождь льет не переставая. Как из ведра. Какие-то магазины и кафе вообще уже не открываются, доставка и такси сложно выполнимы. Такси можно ждать два часа», — поделилась живущая в Бангкоке россиянка.

    На популярных пляжных курортах ситуация стабильная. На Пхукете дожди короткие и не мешают отдыху.

    Ранее в Сети появились слухи об отмене туров в Таиланд из-за якобы вспышки COVID-19, однако в АТОР их опровергли.