В Бангкоке ввели режим ЧС из-за муссонных ливней

В столице Таиланда объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города из-за муссонных ливней и угрозы внезапных наводнений. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в телеграм-канале .

Туристам обещают помочь при необходимости. Путешественников просят следить за обновлениями и менять маршруты с учетом погоды.

Гиды сообщили АТОР, что с российскими туристами все в порядке. Они пережидают ливни в отелях, торговых центрах, кафе и массажных салонах.

«Дождь льет не переставая. Как из ведра. Какие-то магазины и кафе вообще уже не открываются, доставка и такси сложно выполнимы. Такси можно ждать два часа», — поделилась живущая в Бангкоке россиянка.

На популярных пляжных курортах ситуация стабильная. На Пхукете дожди короткие и не мешают отдыху.

Ранее в Сети появились слухи об отмене туров в Таиланд из-за якобы вспышки COVID-19, однако в АТОР их опровергли.