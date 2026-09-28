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    В РСТ рассказали о спросе на поездки в Японию в сезон красных кленов

    Stefan Huwiler/imageBROKER.com
    Фото: Stefan Huwiler/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    Российские туристы активно раскупают туры в Японию, где сейчас идет сезон красных кленов. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

    По-прежнему пользуются спросом традиционные туры по главным туристическим местам — Токио, Киото, Осаке и горе Фудзияма. Одновременно растет популярность глубинки, особенно при повторном посещении страны.

    «Например, как раз осенью едут в Канадзаву, а ближе к зиме — в Нагано, где в горячих источниках парка Дзигокудани греются обезьяны», — рассказал генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

    Россияне чаще посещают Йокогаму, деревушки-онсэны, традиционные японские отели на термальных водах.

    Минимальная стоимость тура с перелетом на девять дней составляет 340 тысяч рублей на человека.

    За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104,4 тысячи российских туристов, почти на четверть больше, чем в 2025.

    Ранее в АТОР сообщили, что Вьетнам стал популярнее у россиян благодаря расширению авиасообщения.

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