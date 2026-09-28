Семья москвичей дошла пешком до Читы. 253-й день пути. Впереди Владивосток

Семейная пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, дошла до Читы

Семейная пара Тамара Погосян и Павел Шабалин, идущая пешком из Москвы во Владивосток, на 253-й день пути дошла до Читы. Об этом сообщила 360.ru сама путешественница.

«У нас все прекрасно, мы зашли в Читу сегодня. Тут уже прохладно, прямо-таки осень», — отметила собеседница.

Тамара рассказала, что с теплыми вещами проблем нет — что-то они покупают по дороге, что-то им отправляют. Туристы с начала путешествия прошли около 6,7 тысячи километров.

Павел и Тамара вышли из Москвы 19 января. Их вдохновила история иностранца, путешествующего пешком по миру. Пара решила посмотреть Россию и продемонстрировать, что в стране много прекрасных мест.

Ранее жительница Санкт-Петербурга Мария Ос за 92 дня доехала на велосипеде до границы Китая. Она пересекла границу 31 августа и продолжила путь к Шанхаю.