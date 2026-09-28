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    Наводнение в Бангкоке не коснулось туристов из России

    Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency
    Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Подтопление в Бангкоке затронуло около 700 тысяч человек и осложнило движение транспорта. Обращения от российских туристов в связи с ЧП не поступали, сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    По его данным, аэропорты Таиланда продолжают работать. В связи с подтоплениями в Бангкоке и трех соседних провинциях (Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан) 28 и 29 сентября объявили специальные выходные.

    На данный шаг местное правительство пошло для снижения нагрузки на транспортную систему.

    В ITM group подтвердили, что у принимающей стороны возникали проблемы с приемом туристов, так как часть пассажиров задерживалась в аэропорту Суварнабхуми. Из-за помех с дорогами некоторым путешественникам пришлось использовать рельсовый транспорт.

    «Аэропорт Суварнабхуми продолжает работу, однако наземное сообщение с ним осложнено. Туристам рекомендуют учитывать дополнительное время на дорогу и заранее проверять статус рейса через официальные каналы авиакомпании», — отметили в пресс-службе РСТ.

    Генеральный директор туроператора Space Travel, член РСТ Артур Мурадян объяснил, что ситуация пока не оказывает массового влияния на отдых российских туристов.

    Ранее в столице Таиланда ввели режим стихийного бедствия во всех 50 районах города.

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