«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби

«Аэрофлот» снова запустил регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Первый рейс SU530 вылетел сегодня из Шереметьево с практически полной коммерческой загрузкой», — заявил перевозчик.

Полеты станут выполнять каждый день на узкофюзеляжном Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом.

Ранее пассажир «Аэрофлота» впервые провел оплату авиабилета цифровым рублем. Место он приобрел на сайте компании, взяв рейс Москва — Санкт-Петербург.

Принимать цифровые рубли «Аэрофлот» стал с 1 сентября этого года. Оплатить ими билет можно, воспользовавшись QR-кодом как на официальном сайте, так и в собственных офисах перевозчика. Использование цифрового рубля для россиян проводится на добровольной основе.