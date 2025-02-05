Здание в центре Москвы оцепили из-за двух подозрительных чемоданов

Источник 360.ru: в центре Москвы нашли два бесхозных чемодана

Два бесхозных чемодана обнаружили в московском здании, где располагаются аптека и магазин. На место прибыла полиция, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Подозрительные предметы нашли в центре столицы — в доме в Карманицком переулке.

«Кинологов нет, обстановка спокойная», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, проводов возле чемоданов нет.

«Здание семиэтажное, кирпичное, старой застройки», — отметил источник 360.ru.

Он добавил, что подозрительные предметы находятся на первом этаже. Прилегающую территорию оцепили, из здания эвакуировали 10 человек.

Специалисты изучили чемоданы, никаких взрывчатых веществ внутри не было.

Ранее странный мигающий предмет нашли в поселке Вороновское в Троицком административном округе. Находка цилиндрической формы лежала возле дороги, от нее отходил провод. Звуков подозрительный предмет не издавал.