Подозрительный предмет в форме цилиндра нашли в Москве

Подозрительный предмет цилиндрической формы обнаружили в поселке Вороновское в Троицком административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Подозрительный предмет в форме цилиндра лежит на земле. Диаметр шесть сантиметров, круглый, мигает, светодиод красный», — отметил он.

От подозрительного предмета, лежащего неподалеку от дороги, отходит провод.

«Провод маленький есть, звуков нет», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее жительница Москвы нашла на своем балконе тикающее чучело птицы. Странный предмет появился после ссоры женщины с мигрантами. По ее словам, соседи неславянской внешности пригрозили ей убийством.

Также москвичка подозревает, что недоброжелатели используют чучело птицы для записи разговоров. Она рассказала, что почувствовала головокружение после конфликта.