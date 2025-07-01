На Украине ТЦК прислал повестку погибшему бойцу

«Это произошло из-за технического сбоя в системе „Оберег“, формирующей повестки автоматически», — отметили в сообщении.

Кроме того, сотрудники ТЦК не внесли в базу данных актуальную информацию о погибших украинских военных.

Ранее военнопленный Сергей Шеботько рассказал, что военкомы берут взятки, писали «Известия». Он уточнил, что супруга передала знакомым в военкомате 2,5 тысячи долларов, однако они не сдержали договоренности.

По словам депутата Рады Александра Дубинского, средняя цена в Киеве за освобождение от призыва варьируется от пяти тысяч долларов. За признание негодным к службе украинцы платят от 10 до 25 тысяч долларов. За пять-семь тысяч в американской валюте мобилизованный останется в тылу на охране складов.