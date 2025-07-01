«Доченьки у нас точно не будет». Россиянка узнала о смерти бойца СВО из сна

Боец СВО явился бывшей жене во сне и сообщил, что умер

Владимир Шаповалов из Ростовской области умер во время службы по контракту в зоне СВО. Бывшая жена Юлия узнала о его гибели незадолго до официального подтверждения. Мужчина приснился ей и попросил прощения, сообщил KP.RU .

До 2014 года они жили в одном селе под Донецком, но поженились гораздо позже, после развода женщины с отцом первого ребенка — он сбежал на Украину. Узаконив отношения, пара родила общего сына и переехала в Азов в Ростовской области.

Незадолго до событий февраля 2022 года Юлия и Владимир развелись, но продолжили общаться. Мужчина хотел восстановить отношения и завести дочь. В 2023 году, несмотря на протесты родных, он заключил контракт на военную службу, пообещав во возвращении перевезти семью в Краснодар и начать жизнь с чистого листа.

В декабре мужчина позвонил Юлии и признался в любви, затем связь оборвалась. В начале января она увидела странный сон.

«Вова пришел ко мне во всем белом и сказал: „Прости, но теперь доченьки у нас точно не будет“», — рассказала женщина.

Через несколько дней ей сообщили, что бывший муж пропал без вести. В конце марта сослуживцы нашли его тело. Шаповалов умер при выполнении боевого задания и награжден Орденом Мужества посмертно.

Ранее в интернет попала запись с экшен-камеры британского наемника. Он снял собственную гибель.