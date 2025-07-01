Доброволец из Италии три дня удерживал позицию в Курской области

Итальянский доброволец Итан три дня удерживал позицию без еды и воды под Курском

Итальянский доброволец по имени Итан трое суток без еды и воды удерживал позицию в Курской области. Об этом он рассказал в беседе с RT .

По его словам, на СВО его назначили командиром отделения связи.

Прошлой весной он получил боевую задачу по налаживанию связи в Демидовке, выполнение которой заняло у него три дня. Тогда он не знал, что задержится, поэтому не взял с собой ни еды, ни воды. Позицию он занял в одиночку, но три дня не мог даже высунуться, так как ВСУ сразу же начинали бить по нему дронами.

«В первый день пришлось выпить жидкость для полоскания зубов — ничего другого не было. На следующий день ко мне на точку пришли штурмовики и мы взяли воду из болота ниже», — рассказал боец.

Штурмовиков он вывел по безопасному маршруту на эвакуацию. Его самого только контузило.

По словам бойца, он родился в Санкт-Петербурге, но более 30 лет прожил в Италии. В Россию он вернулся в 2024 году, заключив контракт с Минобороны. Он отметил, что дед его «с пеленок учил, что быть русским — это гордость».

Ранее доброволец из Свердловской области Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции на Белогоровском направлении СВО.