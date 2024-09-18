Задержанный за стрельбу у московского офиса Wildberries попал на видео

Появились кадры с одним из задержанных нападавших на офис Wildberries в Москве

Сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета продолжают работать на месте стрельбы у главного офиса Wildberries в Романовском переулке. Видеозапись с задержанием одного из нападавших появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что около здания находятся автозаки, на оцепленной территории дежурят сотрудники полиции. Один из мужчин стоял возле правоохранителей в наручниках.

После перестрелки полиция перекрыла переулок, проезд по нему разрешили только спецмашинам.

В результате вооруженного нападения погибли два сотрудника охраны Wildberries. Они скончались от полученных в перестрелке ранений.

Силовики задержали 10 человек. По данным пресс-службы Wildberries, предприниматель Владислав Бакальчук вместе с сопровождающими его людьми пытался незаконно проникнуть в офис компании. Представители маркетплейса подчеркнули, что бизнесмен, вопреки его заявлениям, не планировал проводить переговоры. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сравнила нападение на офис с рейдерским захватом.