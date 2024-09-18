Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор». Об этом РБК сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры», — заявили в Wildberries.

Сейчас ситуация в офисе стабильная.

Ранее Бакальчук заявил о намерении не допустить смены названия Wildberries на RWB. Он пообещал защищать интересы «своего семейного бизнеса» всеми законными способами. В связи с этим супруг основательницы Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака RWB.

В августе Wildberries провела процедуру объединения с рекламным оператором Russ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Бакальчук, задолжала WB более 30 миллиардов рублей.