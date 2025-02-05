Возле московского завода «Салют» прогремел взрыв

Источник 360: со стороны стройки рядом с заводом «Салют» в Москве раздался взрыв

В районе завода «Салют» на проспекте Буденного в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Звук взрыва услышал жилец расположенного рядом дома.

«Наблюдаю с восьмого этажа квартиры, слышал взрыв», — отметил собеседник 360.ru.

На место прибыли спасатели и две кареты скорой помощи. По данным источника 360.ru, обстановка спокойная.

«Со слов охраны, хлопок произошел со стороны стройки», — рассказал он.

Ранее взрыв зафиксировали во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. В результате ЧП пострадали несколько студентов и преподаватель. Причиной взрыва стал газовый баллон. Прокуратура проверит обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и оценит обстоятельства ЧП.