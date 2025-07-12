Выпускникам Российской таможенной академии в Люберцах вручили дипломы

Торжественная церемония вручения дипломов об окончании Российской таможенной академии прошла в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В 2025 году филиал в Люберцах окончили более 1,5 тысяч молодых специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов.

Российская таможенная академия в Люберцах — ведущий вуз России по подготовке специалистов для таможенных органов и внешнеэкономической деятельности, а также визитная карточка муниципалитета.

В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Александр Повод, заместители руководителя Олег Губайдулин, Александр Герман, Татьяна Меркушова, Сергей Шкляев, а также начальники структурных подразделений ФТС России и ветераны таможенной службы.

С окончанием высшего учебного заведения выпускников поздравил глава округа Владимир Волков.

«Дорогие выпускники! Желаю вам уверенности в своих знаниях, карьерного роста и блестящих перспектив. Пусть каждый профессиональный вызов только укрепляет ваш опыт! Гордитесь званием выпускника РТА — и вперед к новым достижениям», — отметил Владимир Волков.

Глава муниципалитета поблагодарил начальника Российской таможенной академии Ярослава Анатольевича Серова и весь коллектив за высокий профессионализм и неоценимый труд по подготовке специалистов службы.