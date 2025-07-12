В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост

В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной мост через реку Юг, соединяющий поселок Дуниловский и деревню Дунилово. Пострадали шесть человек, все они доставлены в районную больницу. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале .

«Ситуация в Никольском муниципальном округе, связанная с обрушением пешеходного моста, у меня на контроле. Сейчас в учреждениях здравоохранения проводятся обследования тех, кто получил травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются, разбираемся», — сказал Филимонов.

Он подчеркнул, что угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Лос-Анджелесе обрушился туннель. Несколько человек оказались заблокированы.