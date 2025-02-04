Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске

Газовый баллон взорвался во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова, пострадали несколько студентов и преподаватель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока неизвестны. Надзорное ведомство проверит, как обеспечивали безопасность учащихся и оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного жилого дома в Балашихе. Два человека пострадали, одного из них отправили в больницу в состоянии средней тяжести. В доме выбило стекла, пожара не произошло.