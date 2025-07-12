Гендиректора МХАТа Кехмана отпустили под подписку о невыезде

Владимира Кехмана, генерального директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».
Это произошло накануне, уточнил собеседник. Кехману предъявили обвинение в растрате.
В МХАТ пришли с обысками. Правоохранительные органы также осмотрели дом театрального деятеля в Подмосковье. По предварительной информации, следствие заинтересовали работы по реконструкции старой сцены театра, которые начались в 2022 году.
Ранее начальника отдела по противодействию коррупции в МВД арестовали в Омске. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере через посредника.
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