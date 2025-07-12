Гендиректора МХАТа Кехмана отпустили под подписку о невыезде

Владимира Кехмана, генерального директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».

Это произошло накануне, уточнил собеседник. Кехману предъявили обвинение в растрате.

В МХАТ пришли с обысками. Правоохранительные органы также осмотрели дом театрального деятеля в Подмосковье. По предварительной информации, следствие заинтересовали работы по реконструкции старой сцены театра, которые начались в 2022 году.

Ранее начальника отдела по противодействию коррупции в МВД арестовали в Омске. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере через посредника.